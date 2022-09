Zusage: „Umlage wird auf keiner Rechnung auftauchen“

Sitz der Stadtwerke Münster am Hafenplatz.

Die Bundesregierung hat am Donnerstag das Ende der sogenannten Gasbeschaffungsumlage verkündet. Eigentlich sollte die Umlage ab dem 1. Oktober von allen Erdgaskundinnen und Kunden erhoben werden, um den Energiemarkt zu stabilisieren. „Mit der Entscheidung fällt ein von Anfang an nicht durchdachtes, handwerklich schlecht gemachtes Instrument endlich weg“, so Sebastian Jurczyk, Geschäftsführer der Stadtwerke Münster.

Stadtwerke können die Erhebung der Gasumlage vollständig stoppen

Trotz der sehr kurzfristigen Entscheidung zwei Tage vor dem Einführungstermin können die Stadtwerke Münster die Erhebung der Gasumlage nach eigenen Angaben vollständig stoppen. „Keine Kunde wird die Gasbeschaffungsumlage auf seiner Rechnung sehen“, erklärt Sebastian Jurczyk.

Die entsprechenden Anschreiben, die die Stadtwerke gemäß den gesetzlichen Fristen verschickt haben, sind mit der Entscheidung der Bundesregierung gegenstandslos. Lediglich die Speicher- und Bilanzierungsumlage haben weiter Bestand. Sie betragen zusammen 0,629 Cent pro Kilowattstunde, wie es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke heißt.

Sebastian Jurczyk, Geschäftsführer der Stadtwerke Münster Foto: Oliver Werner

Energiepreisbremse wird umgesetzt

Mit dem Ende der Gasbeschaffungsumlage hat die Bundesregierung Mittel in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro für staatliche Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise in Aussicht gestellt, unter anderem für eine „Energiepreisbremse“. Die konkreten Umsetzungsmaßnahmen wird eine Expertenkommission erarbeiten.

Weiterhin vorgesehen ist die angekündigte Mehrwertsteuersenkung auf Erdgas und wahrscheinlich auch Fernwärme vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2024 von derzeit 19 auf dann sieben Prozent. „Wir werden diese Senkungen komplett an unsere Kunden weitergeben“, versichert Sebastian Jurczyk.