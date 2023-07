Die Erinnerung soll wachgehalten werden: In Mecklenbeck gab es während des Zweiten Weltkriegs ein Zwangsarbeiterlager. Daran soll am 27. Juli erinnert und zudem darüber informiert werden.

Auf den Spuren münsterischer Stadtteilgeschichte: Eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Thema „Zwangsarbeit in Münster und Mecklenbeck“ findet am 27. Juli (Donnerstag) an der Goldenbergstraße statt. Wer daran teilnehmen will, wird gebeten, sich um 16 Uhr an der dortigen Erinnerungsstele einzufinden. Dr. Philipp Erdmann vom münsterischen Stadtarchiv wird dabei als fachkundiger Referent zur Verfügung stehen.