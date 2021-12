Zwei 13-jährige Mädchen bei Unfall schwer verletzt

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 27-Jähriger am Mittwochabend gegen kurz vor 19 Uhr mit seinem Auto auf der Roxeler Straße in Richtung Roxel unterwegs. In Höhe des Dingbängerwegs wollten die zwei Mädchen dann die Roxeler Straße über die Fußgängerampel kreuzen. Dort erfasste der Autofahrer die beiden 13-Jährigen. Eine von ihnen wurde von dem VW Polo aufgeladen und kam in der Zufahrt eines Restaurants zu liegen, heißt es von der Polizei.

Ob die Ampel für den Autofahrer beim Passieren der Kreuzung bereits Rotlicht zeigte, sei Bestandteil der Ermittlungen, so die Polizei in ihrer Presseerklärung.

Führerschein und Handy sichergestellt

Die Beamten stellten den Wagen des 27-Jährigen, seinen Führerschein und sein Handy sicher. Rettungskräfte brachten die Schwerst- und die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde die Roxeler Straße gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Es kam laut Polizei zu einer kurzen Beeinträchtigung des Verkehrs.