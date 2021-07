„Bernardus“ schweigt. Der Klöppel der zweitschwersten Glocke im münsterischen Dom, aus Stahl und immerhin 120 Kilo schwer, ist während des Läutens plötzlich abgebrochen und hat ein kleines Loch in eine Zwischendecke des Glockenturms geschlagen, als er zu Boden stürzte. Warum er abfiel, wissen die Experten noch nicht so genau. Vielleicht Materialermüdung? Oder ein feiner Haarriss? „Doch so alt ist der Klöppel eigentlich noch nicht. Gerade zehn Jahre“, sagt Sabrina Friedrich, in der Allgemeinen Bauunterhaltung des Bischöflichen Generalvikariats zuständig für den Dom. Ein neuer Klöppel aus Stahl sei in Auftrag gegeben, aber noch nicht geliefert worden.

