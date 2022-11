Zwei Konzerte am Wochenende: Donots kündigen Überraschungen an

Der „Grand Münster Slam“ im Doppelpack: Die Donots spielen am 25. und 26. November in der jeweils ausverkauften Halle Münsterland zwei Konzerte musikalischen Gästen. Im Interview verraten die Punkrocker eine von mehreren geplanten Überraschungen.

Doppel-Heimspiel für die Donots: Am Freitag und Samstag spielen die fünf Punkrocker in der jeweils ausverkauften Halle Münsterland ihren „Grand Münster Slam“ mit Frank Turner und weiteren Gästen. Beim Besuch im Proberaum berichten Ingo Knollmann und Alex Siedenbiedel über drei Kirschen auf der Sahnetorte, großes Gefühlstennis im Sommer und einem Verbot von Mutter Knollmann.

Erstmals steigt der „Grand Münster Slam“ an zwei Tagen hintereinander. Wie laufen die Vorbereitungen?

Ingo Knollmann: Erschreckend gut. Es heißt ja immer: gute Generalprobe, schlechtes Konzert. Demnach müssten die Shows eine Katastrophe werden. Aber im Ernst: Es gibt mittlerweile elf Band-Kinder. Die Vorbereitung läuft also auch in Abstimmung mit unseren Familien, sodass wir gebündelt mehrere Einheiten hintereinander proben, wodurch wir offenbar punktgenauer arbeiten können.

Bekommen Eure Fans an beiden Abenden die gleiche Setlist?

Alex Siedenbiedel: Ja, wir machen‘s wie im Theater: ein Programm.

Ingo Knollmann: Wir waren im Sommer mit den Ärzten und den Toten Hosen unterwegs, die haben auch immer sehr ähnliche Sets gespielt. Campino hat erzählt, dass ihr Anspruch früher gewesen sei, nie das gleiche Set zu spielen. Das hätten sie auf der Tour in diesem Jahr ein Mal gemacht und das sei die schlechteste Show gewesen.

Die beiden Konzerte in Münster sind der Jahresabschluss...

Alex Siedenbiedel: Joar... könnte. Warten wir mal ab.

Ach, interessant... Dennoch kurz der Blick zurück. Nach 888 Tagen ohne Konzerte wegen Corona ging es für Euch 2022 wieder los. Wie war‘s?

Ingo Knollmann: Wahnsinnig gut. Wir müssen großräumig die Schnauze halten, was das Jammern wegen Corona angeht, weil wir das große Glück hatten, den Kuchen mit der Doppelportion Sahne und drei Kirschen obendrauf zu haben. Wir sind im Sommer hin- und hergesprungen zwischen der Ärzte- und Hosen-Supporttour. Wir haben uns also nicht einmal drum kümmern müssen, dass Tickets verkauft werden.

Alex Siedenbiedel: Wir haben quasi ein gemachtes Bett bekommen und durften drin rumwühlen.

Ingo Knollmann: Dann hatten wir die Festival-Opener beim Rock am Ring und Rock im Park mit den Toten Hosen als special guests.

Alex Siedenbiedel: Sicher ein Höhepunkt des Jahres. Und überhaupt: Noch nie waren Konzerte so emotional wie in diesem Sommer. Was da zwischen Fans und Band hin- und herging, war großes Gefühlstennis.

Und jetzt auch noch der „Grand Münster Slam“.

Ingo Knollmann: Genau. Jetzt dürfen wir – gegen den Trend, dass viele Bands Touren und Shows absagen müssen – zwei ausverkaufte Konzerte mit je 6500 Leuten in der Halle Münsterland spielen. Völlig irre! Es war von vorne bis hinten ein perfektes Jahr.

Alex Siedenbiedel: Das ist nicht selbstverständlich. Viele Bands leiden unter schleppenden Ticket-Verkäufen. Das ist für sie nach Corona der nächste Tritt in den Hintern. Deswegen sind wir dankbar für unser Jahr, aber auch nicht komplett sorgenlos für das nächste, in dem wir auf Tour gehen.

Donots live in der Sputnikhalle Die Donots spielten am Donnerstag (2. Juni 2022) ein Konzert... Foto: Pjer Biederstädt ... in der Sputnikhalle am Hawerkamp in Münster. Foto: Pjer Biederstädt Frontmann Ingo Knollmann, ... Foto: Pjer Biederstädt ... Guido Knollmann, ... Foto: Pjer Biederstädt ... Jan-Dirk Poggemann, ... Foto: Pjer Biederstädt ... Alex Siedenbiedel und... Foto: Pjer Biederstädt ... Schlagzeuger Eike Herwig... Foto: Pjer Biederstädt ... spielten sich beim Heimspiel warm für das anstehende Festival „Rock am Ring“. Foto: Pjer Biederstädt “Was ihr hier veranstaltet müssen die 80.000 am Ring erstmal toppen“, sagte Ingo Knollmann in Richtung der Fans. Foto: Pjer Biederstädt Die Donots waren froh, nach 888 Tagen ohne Konzert (wegen der Pandemie) endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Foto: Pjer Biederstädt Die Band aus Ibbenbüren und Münster macht seit 1993 Punk-Rock-Musik und hat elf Studio-Alben herausgebracht. Foto: Pjer Biederstädt „Danke für den warmen Empfang nach dieser kalten Zeit“, sagte Ingo Knollmann zu den über 700 Fans in der „Sputte“. Foto: Pjer Biederstädt In Corona-Zeiten sei Crowd-Surfen ja nicht so eine gute Idee, sagte Ingo Knollmann, deshalb... Foto: Pjer Biederstädt ... initiierte er „Kraut-Surfen“ und ließ von Fans mitgebrachte Töpfe mit Kräutern durchs Publikum bis ans Ende der Halle tragen. Foto: Pjer Biederstädt Die Fans waren elektrisiert von... Foto: Pjer Biederstädt ... der kraftvollen Show. Foto: Pjer Biederstädt Die Donots setzten außerdem ein politisches Zeichen,... Foto: Pjer Biederstädt ... indem sie dazu aufriefen, sich Faschisten und Querdenkern in den Weg zu stellen. Foto: Pjer Biederstädt Das gab minutenlangen Applaus der Fans. Foto: Pjer Biederstädt Guido Knollmann erzählte Anekdoten, wie er früher immer mit dem Bus nach Münster fuhr, um bei Greenhell („dem besten Plattenladen der Welt“) Punk-Platten zu kaufen. Foto: Pjer Biederstädt Während die Donots drinnen weiter alles gaben,... Foto: Pjer Biederstädt ... wartete draußen schon der Tourbus, der die Band zum Festival bringt. Foto: Pjer Biederstädt Ob es bei „Rock am Ring“ genauso viel zu bestaunen gibt, wie in der Sputnikhalle... Foto: Pjer Biederstädt ... werden die Donots am Freitagabend erleben. Warm gelaufen sind sie allemal. Foto: Pjer Biederstädt

Apropos: Euer zwölftes Studioalbum „Heut ist ein guter Tag“ erscheint am 3. Februar. Ist das thematisch so etwas wie eine Aufbauhilfe fürs Gemüt?

Ingo Knollmann: Wir gehen eigentlich nie mit einem thematischen Überbau an eine neue Platte heran.

Alex Siedenbiedel: Das können wir gar nicht.

Ingo Knollmann: Stimmt. Diesmal hat sich aber schnell herauskristallisiert, dass wir nichts vertonen wollen, was ein zusätzliches Senkblei am Alltag der Leute ist. Was aber nicht heißt, dass unsere politischen Statements und Gesellschaftskritik nicht im Subtext mitschwingen.

Zurück zum Konzert: Was erwartet die Zuschauer?

Alex Siedenbiedel: Es wird ein paar Überraschungen geben, die verraten wir natürlich noch nicht. Da sind Sachen dabei, von denen wir selbst noch nicht wissen, wie die überhaupt gehen sollen.

Bloß keine halsbrecherischen Stunt-Einlagen!

Ingo Knollmann: Kein Witz: Meine Mama hat mich neulich angerufen. Ich musste ihr versprechen, nirgendwo runterzuspringen.

Spielt ihr neue Songs?

Ingo Knollmann: Gemach, gemach. Die Erfahrung zeigt, dass ein halbes neues Album im Set der Stimmung nicht immer zuträglich ist.

Alex Siedenbiedel: Aber eins kann ich verraten. Wir spielen einen komplett neuen Song, dabei sollen die Fans Handyvideos machen, die später als offizielles Musikvideo zusammengeschnitten werden.

Ingo Knollmann: Und auf jeden Fall spielen wir „So long“ mit Frank Turner. Das wird sicher ein Highlight. Die Vorfreude ist riesig!