Zwei Schwerverletzte bei Unfall an der Kanalstraße

Bei einem Verkehrsunfall an der Kanalstraße wurden am Donnerstagnachmittag zwei Menschen verletzt. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

An der Kanalstraße hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall gegeben.

An der Kanalstraße hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Die Straße war zwischen Grevener Straße und Bröderichweg zwischenzeitlich voll gesperrt. Gegen 18.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden, wie die Polizei via Twitter mitteilt.

Nach ersten Erkenntnissen war ein Fahrzeug auf der Kanalstraße stadtauswärts unterwegs und wollte nach links abbiegen, wie ein Sprecher der Polizei erläutert. Beim Abbiegen kam es dann aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug.

Zwei Menschen bei Unfall schwer verletzt

Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Polizeisprechers zwei Menschen schwer verletzt. Lebensgefahr habe nicht bestanden, beide Personen seien ansprechbar gewesen, so der Polizeisprecher.