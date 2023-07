200 Euro für ein Menü? 400 Euro für das Dinner zu zweit - ohne Getränke? Warum kostet Sterne-Küche so viel Geld? Elisabeth und Frédéric Morel vom Zwei-Sterne-Restaurant Coeur d'Artichaut in Münster lassen sich in die (Speise-)Karten und in ihre Kalkulation gucken.

Frédéric Morel bei der Arbeit in seiner offenen Küche: Zuschauen gehört zum Genuss im Coeuerd'Artichaut in Münster. Der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete erklärt gerne, weshalb ein Acht-Gänge-Menü 200 Euro kosten muss.

Glänzender Lack oder glänzende Kochkunst? 416,50 € Aufpreis kostet es, wenn der Dachhimmel im C-Klasse-Mercedes schwarz sein soll statt weiß. Ist das gut angelegtes Geld? Geschmacksache – so wie gutes Essen. Dennoch fällt es den meisten Deutschen offensichtlich leichter, 400 € fürs Auto auszugeben als für ein Dinner zu zweit – selbst wenn das deutlich mehr Gänge hat als ein Pkw. 200 € pro Person kostet das Acht-Gänge-Menü im Coeur d'Artichaut in Münster. Warum sind die Preise in der Sterne-Küche hoch? Warum kommen viele Sterne-Restaurants trotzdem nicht ohne einen Geldgeber aus? Elisabeth und Frédéric Morel gewähren einen Blick in die Kalkulation ihres Zwei-Sterne-Restaurants in Münster.