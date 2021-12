Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand an der Steinfurter Straße wurden zwei Menschen verletzt. Die Löscharbeiten laufen, die Steinfurter Straße ist gesperrt.

Einsatzkräfte der Feuerwehrwehr löschen einen Wohnungsbrand an der Steinfurter Straße.

Um 14.30 Uhr am Dienstag (21. Dezember) wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Steinfurter Straße gerufen. 50 Einsatzkräfte eilten zu dem ausgedehnten Brand, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte.

Die Steinfurter Straße wurde für die Löscharbeiten gesperrt. Das Ende der Sperrung sei noch nicht abzusehen, teilte die Polizei mit.

⚠️ Brand an der #SteinfurterStraße ⚠️

⚠️ Brand an der #SteinfurterStraße ⚠️

An der Ecke #YorkRing brennt ein Mehrfamilienhaus. Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig. Auch die @Feuerwehr_MS ist aktuell im Einsatz. #Polizei #Münster @muenster_de — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) December 21, 2021

Wohnungen nicht bewohnbar

Zwei Verletzte seien mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden. Zehn Personen müssten wegen der starken Verrauchung in dem Mehrfamilienhaus in den York-Höfen untergebracht werden.

Der Brand sei unter Kontrolle, sagte der Feuerwehrsprecher. Die Brandursache sei unklar, werde von der Polizei im Nachgang ermittelt.

Wir berichten nach.