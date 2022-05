FFF-Demo: Zweiräder erobern die B 51

Nach fast eineinhalb Stunden sind sie zurück am Schloss. Johannes Gehling und seine Bekannte Anna Hügel haben jeweils ihre Kinder mitgenommen und sind am Freitagnachmittag dem Aufruf zur Fahrraddemonstration von „Fridays for Future“ gefolgt.

Für Anna Hügel hat das Thema Klimaschutz noch mehr Gewicht gewonnen, seitdem sie Kinder hat. Johannes Gehling geht es ähnlich: „Wir müssen umdenken und den Klimaschutz stärker in den Blick nehmen“, sagt er während der Schlusskundgebung. Daran müsse auch die Verkehrsinfrastruktur der Stadt ausgerichtet werden, findet der junge Vater, der lieber die Förderung von Fahrradstraßen statt Bundesstraßen sehen würde und deshalb mitgefahren ist.

Passend also, dass die Route des rollenden Klimaprotests vom Schloss über die Münzstraße und Wolbecker Straße direkt auf die Umgehungsstraße führte – wie zuletzt im Juni 2021. Mit zahlreichen Einsatzkräften in Autos, auf Motor- und Fahrrädern sperrte die Polizei kurzzeitig allerhand Straßen, um die Bahn für die rund 1000 Demonstrierenden freizumachen.

Lange Schlangen an der Weseler Straße

An manchen Stellen, wie beispielsweise an der Weseler Straße, kam es zu langen Autoschlangen, Pkw-Fahrerinnen und -Fahrer mussten sich im Feierabendverkehr in Geduld üben. Nicht alle störte dies: „Dafür warte ich gerne“, rief ein Fahrer eines E-Autos den Demonstranten auf deren Rückweg an der Hammer Straße zu, andere wiederum blickten deutlich finsterer übers Lenkrad.

Fahrrad-Demonstration für Klimaschutz Dem Aufruf von „Fridays for Future“ Münster zur Fahrraddemo folgten am Freitag (6.5.22) laut Polizei rund 1000 Demonstranten. Foto: Pjer Biederstädt Los ging es um 16 Uhr am Schloss. Foto: Pjer Biederstädt Zahlreiche Demonstranten hatten Schilder gebastelt, um ihrem Anliegen Ausdruck zu verleihen: Mehr Klimaschutz. Foto: Pjer Biederstädt Um kurz nach 16 Uhr rollten die Räder los. Foto: Pjer Biederstädt Dafür wurden Straßen gesperrt, was zu langen Autoschlangen führte. Foto: Pjer Biederstädt Etwa wie hier an der Weseler Straße. Foto: Pjer Biederstädt Über die Münzstraße und die Wolbecker Straße ging es... Foto: Pjer Biederstädt ... auf die Ungehungsstraße B51. Foto: Pjer Biederstädt Wie schon im Juni 2021 machen die rollenden Protestler die Bundesstraße zur Fahrradstraße. Foto: Pjer Biederstädt „Wir wollen vor der Landtagswahl unter dem Motto #NRWGenugVerWÜSTet die Versäumnisse der aktuellen Regierung aufzeigen: Während der Sterkrader Wald einer geplanten Autobahnerweiterung und Lützerath dem Braunkohletagebau weichen soll, wird der Ausbau von neuen Windkraftanlagen quasi blockiert. Im Ländervergleich liegt NRW zudem im Punkt umweltfreundlicher Verkehr gerade mal auf Platz 11. Das reicht nicht!“ erklärte Lara Zoske von „Fridays for Future“ Münster. Foto: Pjer Biederstädt Highlight der Route war für die Teilnehmenden... Foto: Pjer Biederstädt war merklich die kurze Fahrt über die sonst den Autos vorbehaltenen B51. Foto: Pjer Biederstädt Viele hatten Schilder und Transparente gebastelt. Foto: Pjer Biederstädt Von der Umgehungsstraße... Foto: Pjer Biederstädt ging es weiter über die Hammer Straße... Foto: Pjer Biederstädt ...in Richtung Ludgerikreisel. Foto: Pjer Biederstädt Die Veranstalter von „Fridays for Future“ Münster hatten im Vorfeld auf das Tragen von Masken gepocht, daran hielten sich jedoch nur die allerwenigsten. Foto: Pjer Biederstädt Nach etwa 90-minütiger Fahrt... Foto: Pjer Biederstädt bog die Spitze des Zuges wieder auf den Schlossplatz ein. Foto: Pjer Biederstädt Nachdem alle ihre Leezen geparkt hatten, ... Foto: Pjer Biederstädt ... fand dort die Abschlusskundgebung statt. Foto: Pjer Biederstädt Viele blieben jedoch auf dem Rasen und gingen nicht bis ganz zur Bühne, wo... Foto: Pjer Biederstädt die Band ‚Lost Coin‘ für Unterhaltung sorgte. Foto: Pjer Biederstädt Auf der Demo blieb Polizeiangaben zufolge alles friedlich. Foto: Pjer Biederstädt

Weil sich eine Demonstration auf Fahrrädern aber deutlich schneller bewegt als mit Fußgängern, waren die Wartezeiten kürzer. Trotz der großen Runde durch die Stadt waren die Straßen nach 90 Minuten wieder weitgehend frei.

Konkret zielte der Protest von „Fridays for Future“ kurz vor der Landtagswahl unter dem Motto „#NRWGenugVerWÜSTet“ auf vermeintliche Versäumnisse der aktuellen Landesregierung.

„Während der Sterkrader Wald einer geplanten Autobahnerweiterung und Lützerath dem Braunkohletagebau weichen soll, wird der Ausbau von neuen Windkraftanlagen quasi blockiert“ erklärte Lara Zoske von „Fridays for Future“ im Vorfeld. Demo-Mitorganisatorin Carla Bardehle: „Um als Bundesland unseren Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel leisten zu können, muss der Klimaschutz in der kommenden Legislaturperiode an erster Stelle stehen.“