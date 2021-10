Zweiter Bankräuber mit neuem Foto gesucht

Zweiter Anlauf: Nach dem Banküberfall auf die Sparkassen-Filiale an der Rothenburg am 21. September wurde ein Täter gefasst. Der zweite ist immer noch flüchtigund wird nun mit einem neuen Foto gesucht.

Banküberfall an der Rothenburg

Nachdem einer der beiden Bankräuber des Überfalls auf die Bankfiliale an der Rothenburg bereits am 24. September festgenommen wurde und in Untersuchungshaft sitzt, sucht die Polizei nun mit einem neuen Foto nach seinem noch flüchtigen Mittäter.

Das Räuber-Duo hatte laut Polizeimeldung am Vormittag des 21. Septembers die Bankfiliale betreten und einer Angestellten einen Zettel mit der Forderung nach Bargeld vorgelegt.

So sieht der zweite Täter aus

Foto: Polizei Münster

Durch die Haltung der Hand eines Täters in seine Kleidung erweckte er den Anschein, bewaffnet zu sein. Die Bankangestellte kam der Forderung der Räuber nach und übergab ihnen zwei Bündel Geldscheine. Die Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der flüchtige Täter ist laut Polizeimeldung etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, circa 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte eine rot-weiß-karierte Maske über den Mund gezogen und trug eine schwarze Lederjacke mit einem grauen Kapuzen-Pullover darunter. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen.