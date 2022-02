Zwiespalt dämpft Feierlaune zu Weiberfastnacht in Münster

Wie kann man jetzt unter Omikron und nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine Karneval feiern? Wie und warum ein Feiern mit diesem Zwiespalt in Münsters Kneipen möglich ist, erzählen unter anderem drei junge Intensivpflegekräfte für Covid-Patienten.

Wo sonst nachmittags an Weiberfastnacht bereits drangvolle Enge herrschte, gab es in diesem Jahr vielerorts freie Platzwahl, wie hier im Enchilada. Die größtenteils verkleideten Narren genossen den Spaß nach so langer coronabedingter Abstinenz.

Erst Corona und jetzt noch der Kriegsbeginn in der Ukraine: Manchem hat dies die Karnevalsstimmung ordentlich verhagelt. Jedenfalls füllen sich die Kneipen an Weiberfastnacht zunächst schleppend. Von verkleideten und ausgelassen durch die Altstadt ziehenden Jecken am Nachmittag keine Spur. Brauchtumspflege, wie sie die Coronaschutzverordnung zulässt, findet im dritten Pandemiejahr nur in wenigen Innenstadtkneipen statt.