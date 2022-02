Theater-Schauspieler Marc Zabinski ist zwischen Boulevard und Dschungelcamp unterwegs

Seit knapp zwei Wochen steht er nun wieder allabendlich im Boulevard Münster auf der Bühne. In der Fortsetzung des Erfolgsstücks „Die Landeier“. Und manch ein Besucher des schmucken Kellertheaters wird vielleicht nicht mal bemerkt haben, dass sich Schauspieler Marc Zabinski, Anfang des Jahres eine vierwöchige Auszeit genommen hat, in der ihn Kollege Eric Voss vertreten hat. Denn Zabinski hatte eine andere Aufgabe: Er war in Afrika, um seine Lebensgefährtin, die Schauspielerin Anouschka Renzi, zu begleiten, die Teilnehmerin der kürzlich beendeten „Dschungelcamp“-Staffel war.

