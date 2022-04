Zwischen Hoffen und langer Bank

Kommt er nun, der Musik-Campus? Wenige Tage vor der Ratsentscheidung am 6. April sieht es so aus, als werde das Großprojekt mit Änderungswünschen erneut ausgebremst und wieder auf die lange Bank geschoben. Ein Zwischenbericht.

Beraten, auf die lange Bank geschoben? Die Geschichte einer Musikhalle für Münster, die 2008 bei einem Bürgerentscheid beendet schien, hat sich seit 2016 verheißungsvoll entwickelt. Weil die münstersche Musikhochschule Raum braucht und bauen will; weil die Westfälische Schule für Musik das marode Domizil am Aasee verlassen möchte; weil das Sinfonieorchester Münsters Proben- und Auftrittsräume benötigt. Vom Kindergartenkind in der musikalischen Früherziehung über den jungen Pianisten bis hin zum Jungakademiker und Profimusiker: Das ist die Idee eines Campus, der am universitätseigenen Standort am ehemaligen Pharmazie-Campus nördlich des Schlossgartens ein kultureller Kern für ein urbanes Kulturquartier werden könnte und auch die Freie Musikszene aufnimmt.

Kosten: In der Beschlussvorlage stehen Gesamtbaukosten in Höhe von rund 285,8 Millionen Euro „im investiven Bereich". Dabei entfällt ein Anteil von rund 70,1 Millionen auf den geplanten Anteil der städtischen Nutzer (Musikschule, Sinfonieorchester, Freie Musikszene). 130,5 Millionen beträgt in dieser Kalkulation der Anteil für den Neubau der Musikhochschule Fachbereich 15 der Universität Münster.,Bleibt noch der kombinierte Konzert- und Kongresssaal, der mit 85,2 Millionen Euro zu Buche schlägt. Diesen „Kulturbau" mit gewünschten 1200 Plätzen müsste die Stadt zu einem guten Drittel, mit 31,6 Millionen, mitfinanzieren.

Am Mittwoch, 6. April, kommt es im Kulturausschuss und im Rat zum Schwur. Es geht um die größte kulturelle Investition Münsters seit dem Bau des Theaters 1956. 285 bis 300 Millionen Euro stehen im Raum. Momentan sieht es allerdings wieder nach Verschiebebahnhof aus. Das Ratsbündnis aus Grünen, SPD und Volt vermisst nach wie vor ein „tragfähiges Konzept“ und verlangt, dass die geplanten 30 Millionen für einen Konzertsaal auf keinen Fall aus städtischen Mitteln aufgebracht werden sollen. Der Plan eines Campus soll aber weiterverfolgt werden. Bis wann?

Zustimmung und Vorbehalte

Zuletzt verliefen die Gräben durch alle Fraktionen. Die Stimmung in der Bevölkerung allerdings hat sich gedreht. Wurde 2008 das vermeintlich „Soziale“ gegen ein vermeintlich elitäres Hallen-Projekt ausgespielt, so sind jetzt mit Musikschule und Musikhochschule Akteure an Bord, die ein Höchstmaß an Integration, musischer Beteiligung und Bildung versprechen. Eine Umfrage in Münster ergab 72 Prozent Zustimmung für die Campus-Pläne. Investitions- und Betriebskosten eines solchen Großprojekts allerdings bereiten vielen Kopfschmerzen.

Rückblick: Im Sommer 2016 verständigten sich die Stadt Münster und die Westfälische Wilhelms-Universität Münster auf eine an das Land NRW gerichtete Absichtserklärung, einen Musik-Campus für die Westfälische Schule für Musik, das Sinfonieorchester der Stadt Münster und die Musikhochschule der Universität zu planen. Herzstück des Campus sollte ein Konzertsaal sein, der auch als universitärer Kongresssaal nutzbar ist.

Debatte läuft seit 30 Jahren: Anlässlich des 1200-jährigen Jubiläums der Stadt wurde 1993 ein Wettbewerb zur Umgestaltung des Hindenburgplatzes, heute Schlossplatz, ausgerufen. 2000, mit dem Versprechen von Ministerpräsident Wolfgang Clement, der Stadt die Fläche kostenfrei zu überlassen und ein Museum für Gegenwartskunst zu fördern, kam das Projekt wieder ins Gespräch. Aus diesen beiden Projekten wurde das Kulturforum Westfalen geschmiedet – mit einem städtischen Konzerthaus und einem Museum für moderne Kunst mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Träger. Ende 2006 zog sich der Landschaftsverband zurück, um die Sanierung des Westfälischen Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte voranzubringen. Der Neubau für 48 Millionen Euro wurde 2014 eröffnet. Im Oktober 2007 bekräftigte der Rat Münsters mehrheitlich den Willen zum Bau einer Musikhalle. Die Kaufmannschaft stellte über eine Stiftung 18 Millionen Euro für das auf 30 Millionen Euro Investitionskosten berechnete Projekt bereit. Nun formierte sich eine Bürgerinitiative gegen das Bauprojekt. Die Kultur wurde in den Debatten gegen Sozialabbau und Schwimmbadschließung ausgespielt und verlor. Beim Bürgerentscheid am 27. April 2008 stimmten rund 70 Prozent der Wahlbeteiligten gegen die Musikhalle. Das Projekt galt als tot. 2016 dann eröffnete sich mit den Campus-Plänen eine neue Debatte.

Die Kooperationsidee: Die Uni Münster verfügt hinter dem Schlossgarten über ein eigenes großes Grundstück (ehemaliger Standort der pharmazeutischen Chemie) und will seit Jahren schon die Raummisere ihrer Musikhochschule am Ludgeriplatz sowie an weiteren Teil-Standorten beenden. Die Westfälische Schule für Musik braucht ebenfalls viel mehr Platz und neue Technik. Als dritter Nutzer kommt das Sinfonieorchester der Stadt Münster ins Spiel. Die Freie Kultur-Szene, bis heute allerdings im Blick auf den Campus weiterhin ohne einheitliche Linie, wurde ebenfalls ins Boot geholt.

Die Universität Münster wird in jedem Fall bauen. So viel steht fest. Stellt sich die Frage, ob Münster Mut und Mittel hat, sich mit etwa einem Drittel der Kosten an den starken Partner Universität und das Land NRW anzulehnen. Der Campus kostet knapp 300 Millionen Euro, die Stadt Münster müsste etwa 100 Millionen berappen und möchte diesen Anteil natürlich gerne aus Zuschuss-Töpfen und privaten Spenden abfedern. Als jährliche Belastung wird der Betrag von 4,7 Millionen Euro für den städtischen Haushalt angegeben.

Eine Modernisierung der Westfälischen Schule für Musik würde laut Verwaltung 40 Millionen Euro kosten. Brächte man Musikschule und Sinfonieorchester im Alleingang zusammen, käme man in die Nähe der städtischen Anteile am Campus.

Zuletzt war die Rede von privaten Großsponsoren, die zehn Millionen für die Konzerthalle aufbringen könnten. Eine Spendenoffensive oder bürgerschaftliche Beteiligung wäre erforderlich