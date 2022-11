16-jährige Motorradfahrerin tödlich verunglückt

Tödliche Verletzungen hat eine 16-jährige Ochtruperin am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Kaiserstiege/Hermann-Löns-Weg unmittelbar an der Stadtgrenze zu Ochtrup erlitten. Die junge Frau war gegen 14.55 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad aus der Bauerschaft Wester kommend in Richtung Gronau unterwegs, als sie mit dem Wagen einer 56-jährigen Fahrerin aus Bad Bentheim kollidierte, die den Löns-Weg in Richtung Driland befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Motorrad auf eine anliegende Wiese geschleudert. Die 16-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin wurde mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sicherte die Unfallstelle weiträumig ab. Ein Unfallaufnahmeteam wurde hinzugerufen, um Spuren zu sichern und den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.