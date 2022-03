522. 000 Euro für Haus aus 2. Hand

Ein gebrauchtes Einfamilienhaus kostete 2021 in Saerbeck im Durchschnitt 522. 000 Euro. Das waren rund 200 .000 Euro mehr als im Vorjahr. Statistische Werte wie diese sind allerdings mit Vorsicht zu genießen. Wenn wie in der Klimakommune zuletzt nur zehn Käufe in die Statistik fließen, kann etwa der Verkauf einer Luxusimmobilie das Bild verfälschen.

Gebrauchte Einfamilienhäuser stehen in Saerbeck – wie auch in anderen Kommunen – nur selten zum Verkauf. Das knappe Angebot ist ein Grund dafür, dass die Preise in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind.

Die Landesbausparkasse veröffentlichte kürzlich einen Immobilienpreisspiegel und rechnete dabei auch aus, mit wie vielen Haushaltseinkommen ein Käufer durchschnittlich rechnen muss, um sich den Traum vom Eigenheim erfüllen zu können. Soll das Häuschen in Saerbeck stehen, müsste man demnach mit 8,7 Jahreseinkommen kalkulieren – und damit nur gut halb so viel wie in Münster.

Allerdings sind statistische Werte wie diese mit Vorsicht zu genießen. Das liegt vor allem daran, dass in kleinen Gemeinden wie Saerbeck nur äußerst wenige Immobilienkäufe überhaupt von der LBS erfasst werden. So gingen 2021 lediglich zehn gebrauchte Objekte in deren Statistik ein. Zugleich ist die Bandbreite der Haustypen breit. Sie reicht von unter Umständen unsanierten Eigenheimen aus den 1970er Jahren bis zu gut erhaltenen, sehr gut isolierten Häusern aus den 2000er Jahren. Und wäre unter einer kleinen Anzahl von verkauften Häusern beispielsweise ein Luxusobjekt, so würde ein Vergleich mit früheren Durchschnittserlösen sehr wahrscheinlich hinken.

Über einen teils deutlichen Anstieg der Preise für Häuser aus zweiter Hand ist Schröder dennoch alles andere als überrascht. Das seit Jahren knapper werdende Angebot, sagt er, wirke preistreibend. Einen Grund dafür, dass Eigentümer sich immer seltener zum Verkauf ihres Einfamilienhauses entschließen, sieht er in einem Mangel an passenden Alternativen. So würden Ältere, deren Kinder mittlerweile ausgezogen sind, und für die die eigenen vier Wände eigentlich zu groß geworden sind, nicht selten erfolglos zum Beispiel nach einer Eigentumswohnung suchen. „Eigenheime bleiben immer länger besetzt“, stellt der LBS-Sprecher fest.

In Saerbeck könnte sich diese Angebotslücke in absehbarer Zeit zumindest annäherend schließen. Wie berichtet, sollen in den beiden geplanten Baugebieten Alter Reiterhof und Hanfteichweg auch Grundstücke für größere Gebäude mit Eigentumswohnungen reserviert werden. In Sichtweite zu den großen Supermärkten der Gemeinde werden derzeit außerdem fünf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 30 Mietwohnungen hochgezogen (wir berichteten). Eigentümerin ist die die „GenoWert“ Düte-Ems, eine Tochtergesellschaft der Volksbanken Westerkappeln-Saerbeck und GM-Hütte-Hagen-Bissendorf.

Die Preise für Eigentumswohnungen scheinen in der Klimakommune derzeit noch moderat zu sein, wenngleich der letzte Wert, den die LBS ermitteln konnte, mittlerweile sieben Jahre alt ist. Damals mussten Käufer im Durchschnitt 1306 Euro pro Quadratmeter berappen.

Die LBS geht davon aus, dass die derzeit niedrigen Kreditzinsen den Preisanstieg der vergangenen Jahre nur teilweise ausgleichen können. LBS-Gebietsleiter Christof Woltering fordert deshalb „eine verlässliche Wohneigentums-Förderung, damit auch die nächste Generation die Chance auf die eigenen vier Wände hat.“

Nicht nur gebrauchte Immobilien werden teurer. Auch die Baukosten erreichen Rekordhöhen. Vor diesem Hintergrund dürfte der Trend zu kleineren Grundstücken vielen Häuslebauern entgegenkommen.