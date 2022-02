650 Kunden ohne Netz

Bei 650 Osnatel-Kunden ging gestern Nachmittag nichts mehr. Ein defekter Hauptverteiler hatte zu einer Großraumstörung geführt. In der Folge konnten die Kunden weder telefonieren noch das Internet nutzen. Betroffen waren nach Auskunft eines Osnatel-Mitarbeiters Kunden in Lengerich, Tecklenburg, Lienen, Ladbergen, Bad Iburg, Hasbergen, Saerbeck und Ostbevern. Es werde mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet, hieß es auf WN-Anfrage. Man hoffe das Problem im Laufe des Abends oder in der Nacht gelöst zu haben.