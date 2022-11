Die Unmoral von der Geschicht‘

Rotkäppchen & Co. – Achim Amme liest Märchen

Schon bei seinem letzten Besuch in Saerbeck hat der Hamburger Autor und Schauspieler Achim Amme die Literaturliebhaber mit einer faszinierenden Ringelnatz-Lesung begeistert. Dem „Verein Deutsche Sprache“ mit seinem engagierten Regionalleiter Günter W. Denz ist es in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Saerbeck gelungen, diesen vielbeschäftigten Künstler für eine Märchenlesung am Samstag ins Bürgerhaus einzuladen.