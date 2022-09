Aufgeschlitzte Reifen, Einbruch und ein verschwundenes Huhn

Saerbeck.

In dem beschaulichen Saerbeck rückte die Polizei zuletzt häufiger an. Mal versprühten Unholde Graffiti, mal schlitzten sie in einer Seniorenwohnanlage Reifen auf. Und mal machten sie sich zu nächtlicher Stunde an dem Hühnerstall der Sonnenschein-Kita zu schaffen. Die Polizei ermittelt.

Katja Niemeyer