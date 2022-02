Wofür die Saerbecker Schulen Extra-Geld zur Abfederung der Corona-Folgen ausgeben wollen

Kürzlich starteten die Schulen in NRW ins zweite Halbjahr. Zwei Jahre Corona-Pandemie sind nicht ohne Folgen geblieben bei Schülern und Schülerinnen. Lernstoff wurde verpasst. Bei manchen Kindern und Jugendlichen haben die Einschränkungen im Unterrichtsbetrieb zu psycho-sozialen Belastungen geführt. „Die Krise hat sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen ausgewirkt und ist an niemandem spurlos vorbeigegangen “, sagt Maarten Willenbrink, Leiter der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG).

Ein Aufholprogramm des Schulministeriums soll nun dabei helfen, Lernlücken zu schließen, besondere Hilfen zu leisten – und den Spaß an Bewegung wieder mehr zu fördern. Für die beiden Saerbecker Schulen stehen insgesamt fast 87 000 Euro zur Verfügung. Das Geld soll vor allem für mehr Geräte zum Klettern und Spielen sowie für Nachhilfe ausgegeben werden.

So hat die MKG vor, auf einer Wiese hinter dem Schulgebäude einen sogenannten Seilzirkus aufstellen zu lassen. „Wir wollen eine zusätzliche Bewegungsaufforderung schaffen“, erklärt Willenbrink. 35 .000 Euro fließen hierfür aus dem Aufholpaket, weitere Mittel würden aber benötigt, ergänzt er.

Außerdem sollen mit dem Extra-Geld aus Düsseldorf diverse Projekte etwa zur Medienerziehung sowie Ausflüge zum LWL-Naturkundemuseum nach Münster und Theaterbesuche bezahlt werden.

22 .000 Euro sind darüber hinaus für Bildungsgutscheine veranschlagt worden. Sie sind für Kinder und Jugendliche gedacht, die Schwierigkeiten haben, ihren angestrebten Abschluss zu schaffen, oder die einen besonderen Förderbedarf haben. Auch Schülern, die noch besser Deutsch lernen müssen, werden solche Gutscheine ausgehändigt. Ebenso wie Inhabern einer Münsterlandkarte. Mit ihr können benachteiligte Kinder und Jugendliche bekanntlich die Kosten für Tagesausflüge, Mittagessen, Lernförderung oder Vereinsbeiträge direkt vor Ort „bezahlen“.

25 Bildungsgutscheine wurden an der Saerbecker Gesamtschule bislang laut Maarten Willenbrink verteilt. Sie berechtigen zu 10-mal 90 Minuten Nachhilfe in Kleingruppen. Das Schulministerium hat eine lange Liste mit Instituten veröffentlicht, bei denen sie eingelöst werden können, die aus Saerbecker Sicht nächstgelegenen befinden sich in Emsdetten und Greven. Der Schulleiter geht davon aus, dass ein Schüler bei Bedarf auch mehrere Gutscheine erhalten kann.

Aus dem Programm „Ankommen und Aufholen nach Corona“ für Saerbeck stehen der MKG rund 68. 000 Euro zur Verfügung. Bis Ende des Jahres, so schreiben es die Förderrichtlinien vor, muss das Geld ausgegeben werden.

Auch die St.-Georg-Grundschule will einen Großteil ihres Anteils – dieser beläuft sich auf rund 18 .800 Euro – in die Schaffung zusätzlicher Geräte investieren, die dazu animieren sollen, sich zu bewegen. So ist derzeit geplant, 7500 Euro in eine Kletterwand zu stecken. Rund 3000 Euro sollen in eine Fußball-Tischtennis-Platte fließen.

Des Weiteren hat die Schule vor, mit den Landesmitteln Theaterbesuche und Aktionen im Rahmen einer Projektwoche (jeweils 1000 Euro) zu finanzieren.

Das Programm „Ankommen und Aufholen nach Corona“ umfasst für das Land Nordrhein-Westfalen 500 Millionen Euro. Es besteht aus drei Säulen: Mit dem Schulträgerbudget kann die Kommune ein lokales Angebot zur Beseitigung von Lernrückständen schaffen und Förderangebote ermöglichen.

Das Schulbudget ermöglicht einzelnen Schulen spezifisch die eigenen Schüler zu fördern, etwa durch die Anschaffung von Fördermaterialien, dem Kauf von Lizenzen für digitale Förderprogramme oder den Besuch außerschulischer Lernorte. Die Bildungsgutscheine sind die kleinteiligste Maßnahme des Programms. Sie ermöglichen eine individuelle Förderung von benachteiligten Schülern und können durch die Lehrkräfte selbst vergeben werden.