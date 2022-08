Bei Victoria flippten die Fans aus

Die Fans flippten aus. Victoria sang, was Helene auch singt. Und genauso gut. Auf den Bühnen war am Jubiläumgs-Samstag jede Menge los.

Die Organisatoren des Stadtfestes zum Jubiläum „900 Jahre Saerbeck“ hatten am Wochenende auf den zwei Bühnen im Ortskern ein bunt gemischtes Programm für Jung und Alt aneinandergefügt. Am Samstagabend kamen Freunde handgemachter Live-Musik von Rock, Blues und Pop in unverwechselbaren Interpretationen bis zu Schlagersternchen Victoria Kern als Double von Helene Fischer voll auf ihre Kosten. Auf dem Dorfplatz rockte die Coverband „Maraton“ aus Münster mit einer exklusiven Performance ordentlich ab und zog damit die zahlreichen Zuhörer in ihren Bann.