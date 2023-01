Betrug per Whatsapp: 75-Jährige um mehrere Hundert Euro gebracht

Die Polizei ermittelt in einem neuen Betrugsfall per Whatsapp, bei dem eine 75-jährige Saerbeckerin um mehrere Hundert Euro gebracht wurde.

Die Betrugsmasche ist nicht mehr neu. Vor allem ältere Menschen fallen aber immer wieder auf Täter herein, die sie über Messenger-Dienste kontaktieren, um anschließend – mit Erfolg – Geldforderungen zu stellen. So auch in einem aktuellen Fall, bei dem eine 75-jährige Frau aus Saerbeck zum Opfer wurde.