Bis zum Sommer Lösung finden

Vom Bau einer Mini-Biogas-Anlage bis zu Experimenten mit dem Solarkocher: In den „Saerbecker Energiewelten“ direkt im Bioenergiepark können Schülerinnen und Schüler von der Grundschule bis zur Oberstufe experimentieren und spannend lernen, wie vielfältig die Aspekte des Klimaschutzes, der Energie und der Nachhaltigkeit sind.

Grosses Interesse

Gabriele Droste, Leiterin der Saerbecker Energiewelten, stellte am Dienstagabend den Mitgliedern des Jugend-, Schul- uns Sportausschuss die Räumlichkeiten im Bioenergiepark vor. In der anschließenden Fachausschusssitzung berichtete sie über die Arbeit des Außerschulischen Lernortes (ASL) und über die große, auch überregionale Resonanz.

Demnach besuchten 2019 genau 124 Projektgruppen den Standort. In den beiden vergangenen Jahren konnte man pandemiebedingt nur 40 Anmeldungen verzeichnen. Das Team nutzte die Zeit für Umgestaltungen und Erweiterungen.

Auch diese SchülerInnen experimentieren im Außerschulischen Lernstandort „Saerbecker Energiewelten“. Foto: Saerbecker Energiewelten

„2022 erleben wir einen Raketenstart mit bislang 80 Anmeldungen und bis zu 1600 Teilnehmern. Die Schulen sind heiß“, freut sich Gabriele Droste. Ein Baustein des Erfolges: Die Bildungsbausteine sind passgenau auf die verschiedenen Altersstufen und Lehrpläne abgestimmt, es gibt auch erfolgreiche Kooperationen mit einigen Kindergärten.

Finanzierungslücke

So weit, so gut. Das Problem liegt jedoch in der Zukunft. Es geht um eine langfristige Verstetigung des Projektes. Denn die wichtige Stelle von Leiterin Gabriele Droste ist nur zeitlich befristet. Um sie weiterhin finanzieren zu können, benötigen die „Saerbecker Energiewelten“ eine Überbrückungsfinanzierung von einer Laufzeit von 24 Monaten, betonte Guido Wallraven vom Förderverein Klimakommune e.V.: „Bis zur Sommerpause muss dringend eine Lösung gefunden werden, sonst ist unsere Leiterin im Herbst 2022 weg.“

Der Förderverein könne die Gelder nicht erbringen. Daher hofft Guido Wallraven, dass das Land NRW oder der Gemeinde Saerbeck über Fördermittel die Finanzierung übernehmen können. Als Plan B bezeichnet er die Möglichkeit, dass die „Saerbecker Energiewelten“ Teil des Leader-Programmes „Steinfurter Land“ werden könnten. Diesem Vorschlag erteilte Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg aber noch im Ausschuss eine Absage.

„Leader“-Förderung scheidet aus

Da bereits 2021 die Senioren-Sportgeräte in der Mühlenbachaue als Leader-Teilprojekt bewilligt worden sind, könnte man kein zweites Teilprojekt über das Leader-Programm laufen lassen.

Eva Witthake, Prokuristin der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbh ((EGST), berichtete im Ausschuss, wie begeistert die EGST von der Arbeit der „Saerbecker Energiewelten“ ist. „Nach der Corona-Zeit werden wir auch wieder unser regeneratives Frühstück am Standort anbieten.“

Ausschussmitglieder wie Matthias Ahmann und Maarten Willenbrink sind voll des Lobes für den „Außerschulischen Lernstandort“. Am 31. März beschäftigt sich der Rat der Gemeinde mit dem Thema.