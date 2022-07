Blaues Superfood aus Westladbergen

Der Schweinemastbetrieb Leuermann macht jetzt auch in Heidelbeeren. Auf einem 3,4 Hektar großen Feld pflanzte Landwirt Clemens zusammen mit Freunden und Verwandten 9000 Sträucher. Die Ernte des blauen Superfoods hat gerade erst begonnen.

Kümmert sich um die Direktvermarktung der Heidelbeeren: Christin Leuermann. In einer Hütte neben dem Feld gibt es unter anderem auch Kartoffeln und Eis zu kaufen (kl. Foto).

„Das ist unser Corona-Projekt.“ Christin Leuermann lässt ihren Blick über ein großes Feld direkt hinter ihrem Garten schweifen. So weit das Auge reicht reihen sich darauf Heidelbeersträucher. Insgesamt 9000 an der Zahl, die Freunde und Familienmitglieder im Herbst 2020 innerhalb von drei Wochen in einer schweißtreibenden Gemeinschaftsaktion gepflanzt hatten.