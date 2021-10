Cessna landet sicher auf Saerbecker Erdbeerfeld

Ein Kleinflugzeug vom Typ Cessna 172 ist am Samstag gegen 16.45 Uhr auf einem Erdbeerfeld in Saerbeck notgelandet. Verletzte gab es bei dem Vorfall nicht.

Die Pilotin des Flugzeugs war mit zwei Gästen vom Flughafen Rheine-Eschendorf zu einem Rundflug gestartet, als es in der Luft zu Motorproblemen kam. Dank der guten Ausbildung der Pilotin und mit der Unterstützung vom Tower des FMO in Greven gelang es, das Flugzeug sicher auf dem Feld in Saerbeck notzulanden.