Das Defizit wird größer: Kämmerei rechnet mit 1,6-Millionen-Lücke

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fallen höher aus als erwartet. Das war die positive Nachricht, die Saerbecks Kämmerer Guido Attermeier am Donnerstagabend per Video dem Rat während der Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2022 überbrachte Aber: Bei den Schlüsselzuweisungen geht die Klimakommune in diesem Jahr leer aus. Und: Das strukturelle Defizit steigt um rund eine Million auf 1,64 Millionen Euro.

In der Ratssitzung am Donnerstagabend wurde der Haushaltsentwurf 2022 eingebracht.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer fallen höher aus als erwartet. Das ist positiv. Aber: Bei den Schlüsselzuweisungen geht Saerbeck in diesem Jahr leer aus. Zugleich steigt die Zahllast aus der Kreis- und Jugendamtsumlage noch einmal und macht damit rund ein Drittel der Erträge aus dem Haushalt aus. Und: Das strukturelle Defizit steigt um mehr als eine Million Euro. An dem Hebesatz für die Gewerbesteuer wird aber nicht gedreht. Das sind die Eckdaten des kommunalen Haushalts, den Saerbecks Kämmerer Guido Attermeier am Donnerstagabend im Entwurf in den Rat einbrachte.

Dass er dabei nicht wie sonst in vorderer Reihe saß, sondern das mehr als 500 Seiten starke Zahlenwerk per Videoschalte vom heimischen Wohnzimmer aus präsentierte, lag daran, dass er sich (freiwillig) in eine Corona-Quarantäne begeben hatte. Beschlossen werden soll der Haushalt Ende März.

Mehr Gewerbesteuer als kalkuliert

Saerbeck war in das neue Jahr mit einer laut Attermeier komfortablen Ausgleichsrücklage von 5,6 Millionen Euro gestartet. Aus der Gewerbesteuer fließen rund 7,6 Millionen Euro auf das Konto der Gemeinde, rund zwei Millionen mehr als zunächst kalkuliert. Mit rund 2,6 Millionen Euro hatte das Land den erwarteten coronabedingten Gewerbesteuerausfall kompensiert. Das zusammengenommen hat nun aber zum einen zur Folge, dass die Gemeinde nicht mit Geld aus den Schlüsselzuweisungen rechnen kann, mit denen das Land einen Ausgleich zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen schafft. Zum anderen steigen die Umlagekosten für den Kreis. Auch, weil der Hebesatz für die Jugendamtsumlage von zuletzt 26,73 auf 27,3 hochgesetzt wurde. Zusammen mit der Kreisumlage ergibt sich daraus ein Betrag von fast 7,2 Millionen Euro, der in diesem Jahr nach Steinfurt überwiesen werden muss.

Auch wenn Saerbeck bislang, wie Attermeier konstatierte, „gut durch die Covid-19-Pandemie gekommen ist“, weist der Haushaltsentwurf vor diesem Hintergrund ein strukturelles Defizit in Höhe von 1,64 Millionen Euro aus. Rechnet man die sogenannte Covid-19-Bilanzierungshilfe von 355. 000 Euro ein, reduziert sich dieser Fehlbedarf auf rund 1,3 Millionen Euro. Allerdings nur auf dem Papier, Zahlungen sind damit nicht verbunden. Mit dem vom Land NRW angeordneten „Trick“ werden coronabedingte Kosten separat ausgewiesen und tauchen somit nicht in der offiziellen Bilanz auf. So soll verhindert werden, dass Kommunen womöglich in die Haushaltssicherung rutschen. Das, stellte Attermeier fest, „bewirkt aber nur eine künstliche Verbesserung im Ergebnisplan. Die Liquidität fehlt dennoch“.

Dem Haushaltsentwurf zufolge übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen um etwas mehr als vier Millionen Euro. Die Netto-Neuverschuldung beläuft sich auf rund 4,4 Millionen Euro. Der Schuldstand erreicht mit mehr als neun Millionen Euro einen Höchststand. Weitere Kassenkredite seien nicht vorgesehen, so Attermeier.

Strukturelles Defizit bereitet keine großen Sorgen

Weil die Gemeinde in absehbarer Zeit mit Erlösen aus dem Verkauf von Baugrundstücken rechnet, bereitet das strukturelle Defizit dem Kämmerer aber vergleichsweise wenige Sorgen. Auch wenn sich die Vermarktung, wie sich derzeit abzeichnet, hinauszögert, rechnet er ab dem kommenden Jahr wieder mit einem positiven Ergebnis. „Die Zeit können wir durch die Ausgleichsrücklage und durch unsere Liquidität überbrücken“, betonte Attermeier. Da sei es „nicht kriegsentscheidend“, ob die ersten Kaufverträge in den geplanten Neubaugebieten noch im Dezember unterzeichnet werden oder doch erst im kommenden Jahr.

Größter Posten in dem rund 14 Millionen Euro starken Investitionsprogramm für dieses Jahr sind die Ausgaben für Grunderwerb (3,8 Millionen Euro). Ein Großteil davon wird – wenn der jeweilige Bebauungsplan rechtskräftig ist – für den Kauf der Neubauflächen Alter Reiterhof und Hanfteichweg fällig. Für die Erschließung dieser Gebiete, also für Straßen- und Kanalbau, kalkuliert der Kämmerer derzeit mit insgesamt 3,5 Millionen Euro.

Der Entwurf sieht ferner vor, die Erhöhung der fiktiven Hebesätze durch das Land NRW für die Grundsteuer A (von 223 auf 247) und B (443 auf 479) eins zu eins weiterzugeben.