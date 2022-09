„Das ist purer Vandalismus“

Wohnanlage am Teigelkamp

Saerbeck

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Kellerräume der Wohnanlage am Teigelkamp eingedrungen und haben sich wie die Vandalen benommen. Sie zerstachen unter anderem die Reifen der abgestellten Scooter und Pedelecs.

Von Peter Beckmann