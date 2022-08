„Der Duft von früher“

Eine illustre Truppe hatte sich am Freitagabend auf der Terrasse des Zentrums für Betreuung und Pflege am Badesee eingefunden. Sie alle waren der Einladung gefolgt, mit einer kleinen Feier ein ungewöhnliches Gemeinschaftsprojekt abzuschließen: ein nagelneues Backhaus wurde seiner Bestimmung übergeben.

Eine illustre Truppe hatte sich am Freitagabend auf der Terrasse des Zentrums für Betreuung und Pflege am Badesee eingefunden. Sie alle waren der Einladung gefolgt, mit einer kleinen Feier ein ungewöhnliches Gemeinschaftsprojekt abzuschließen: ein nagelneues Backhaus wurde seiner Bestimmung übergeben. Dafür hatte Heino Gerling, Landwirt im Ruhestand und Mitarbeiter der Einrichtung, schon am Vorabend den Ofen mit Holzscheiten fachmännisch angefeuert.