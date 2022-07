                Doppelter Spatenstich

Saerbeck

Im Rahmen eines Festakts fiel am späten Donnerstagnachmittag der Startschuss für den Bau einer neuen Heimstätte für den Reitverein St. Georg. Auf einer rund zwei Hektar großen Fläche an der Riesenbecker Straße entstehen in kommunaler Trägerschaft eine rund eine Million Euro teure Reithalle und – auf Kosten des Vereins – ein Reitstall. Der Verein muss umziehen, weil an seinem jetzigen Standort ein Baugebiet geplant ist.

Von Katja Niemeyer