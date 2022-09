Eigentümer werden entschädigt

Die Strom-Erdkabel, die in den roten Rohren liegen und Windstrom aus dem Norden in Richtung Süden leiten, sollen in einer Tiefe von 1,6 bis 1,9 Metern verlegt werden. Eigentümer und Nutzer der betroffenen Flächen werden nach Angaben des Netzbetreibers Amprion finanziell entschädigt.

Foto: dpa