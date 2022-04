Ein Film über die Klima-Ziele

Die Klimakommune Saerbeck, erklärt in drei Minuten und fünfzig Sekunden: Dieses Kunststück hat Klaus Russell-Wells im neuen Projektfilm der Klimakommune vollbracht.

Der Clip zeigt in beeindruckenden Bildern, was in Saerbeck in Sachen CO 2 -Neutralität schon geleistet wurde und wie die nächsten Projekte aussehen werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Der aktuelle Film ersetzt den schon älteren Imagefilm der Klimakommune; er ist auf dem Youtube-Kanal der Klimakommune und auch auf der Startseite der Internetpräsenz www.klimakommune-saerbeck.de zu sehen.

Klaus Russell-Wells ist ehemaliger Klimakommune-Praktikant, hat sich im Bereich Film und Kommunikation selbstständig gemacht und dreht unter dem Label Joul Wissenschaftskommunikation professionell Filme, unter anderem für so renommierte Kunden wie die Helmholtz-Gesellschaft.

Für die Klimakommune hat er sich noch einmal mit der Kamera in Saerbeck umgesehen.