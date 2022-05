Ein Jahr voller Neuanfänge

„Rückblickend gab es im vergangenen Jahr immer wieder Momente und Anlässe von Neuanfängen“, machte der Vorsitzende Stefan Winkeljann kürzlich während der Generalversammlung der Kolpingsfamilie im Bürgerhaus deutlich. In seinem Jahresbericht erinnerte er an viele Herausforderungen, die es gemeinsam zu meistern galt. Die unterschiedlichen Corona-Lagen hätten immer wieder neue Lösungen erfordert.

Mit einem jungen Vorstandsteam an der Spitze hat sich die Kolpingsfamilie im vergangenen Jahr auf den Weg gemacht, auch in Corona-Zeiten so viele Aktivitäten wie möglich für die Mitglieder aller Altersstufen anzubieten und neue Veranstaltungsformate zu finden.