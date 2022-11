Ein Tag lang König sein

König werden, ganz einfach gemacht. In der St. Georg-Kirchengemeinde werden noch Kandidaten gesucht. Sie sollen einen Tag als Heilige Drei Könige durch die Gemeinde ziehen

Das Vorbereitungsteam der Sternsingeraktion Moritz Schellekes, André Twickler, Lea Cordes, Samira Jaske und Charleen Papke (von links) informiert am 13.12. über die Aktion.

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ lautet das Motto der anstehenden Sternsingeraktion. Am 7. Januar ziehen wieder zahlreiche Kinder im Dorf und den dazugehörigen Bauerschaften von Haus zu Haus. Sie tragen Gewänder und Kronen und bringen so Gottes Segen und sammeln Spenden für hilfsbedürftige Kinder.

In diesem Jahr stehen Kinder in Indonesien im Fokus. Dabei geht es darum, diese vor körperlicher und psychischer Gewalt zu schützen und ihre Rechte zu stärken. Denn vor allem in ärmlichen Ländern sei dies immer noch ein großes Problem. Die Aktion Dreikönigssingen steht stets unter dem Zeichen „Kinder helfen Kindern.“

Die Messdienerleiterrunde, die die Sternsinger-Aktion in jedem Jahr organisiert, lädt alle Kinder ab der dritten Klasse herzlich ein, sich bei der Aktion zu beteiligen. Dazu findet am Dienstag, den 13. Dezember. um 18 Uhr ein Informationsabend im Pfarrheim statt. Hier können sich Kinder und Eltern unverbindlich informieren und sich bei Interesse auch direkt zur Aktion anmelden. Wie in jedem Jahr gäbe es eine gut gefüllte Süßigkeiten-Tüte als Belohnung für ihren Einsatz.

Bis zum 23. Dezember. werden Anmeldungen auch per E-Mail an sternsinger.saerbeck@web.de entgegengenommen. Fragen zur Aktion können ebenfalls an diese E-Mail-Adresse gerichtet oder am Informationsabend gestellt werden.