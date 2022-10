„Eine Garage reicht nicht mehr“

306 Mitglieder hat die Landjugend in Saerbeck. Damit ist sie die größte im Bezirk Tecklenburg.

Auf ein erfolgreiches Jahr blickte die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) jetzt bei ihrer alljährlichen Generalversammlung zurück.

Im Mittelpunkt standen hier nach dem Impuls des Präses Pfarrer Ramesh, einem Bericht aus dem Bezirk Tecklenburg sowie dem Kassenbericht vor allem die Wahlen.

Hier wurde Hanna Rüschenschmidt als zweite Vorsitzende wiedergewählt. Sie unterstützt weiterhin den Vorsitzenden Axel Autmaring.

Die Aufgabe des zweiten Kassierers übernimmt fortan Lukas Stallfort von Lukas Behring. Lilli Ventker-Stegemann wurde als zweite Schriftführerin in ihrem Amt bestätigt.

Zweiter Sportwart ist nun Chris Laumann, zweiter Jugendwart ist Jan-Hendrik Helmig. Zum Beisitzer wurden Simon Plietker, Marieke Kleimeier, Lennart Hoof und Steffen Dahlmann benannt.

Der neue Vorstand freut sich auf die kommenden Veranstaltungen und „ein Jahr mit vollem Programm“, wie Axel Autmaring bemerkte. Vor allem die Teilnahme an den Karnevalsumzügen im nächsten Jahr stelle nach der Corona-Pandemie ein besonderes Highlight dar. Angesichts des raschen Wachstums des Vereins stelle sich allerdings die Frage, wie bestimmte Veranstaltungen künftig organisiert werden können. „Eine Garage reicht da nicht mehr aus“, meinte der Vorsitzende. So kamen zum Trecker Treck Mitte August mehr als 1500 Besucher.

Die Saerbecker Landjugend ist mit 306 Mitgliedern die größte Ortsgruppe im Bezirk Tecklenburg. Wer aufgenommen werden möchte, muss im Jahr der Aufnahme mindestens 16 Jahre alt werden. Ein Wohnsitz in Saerbeck ist dagegen nicht erforderlich. Zuletzt kamen circa zehn Jugendliche aus umliegenden Gebieten wie Hembergen, Brochterbeck oder Greven. Sie traten in der Regel gemeinsam mit ihren in Saerbeck lebenden Freunden ein.

Im Anschluss an die Versammlung verblieben die 66 KLJB-Mitglieder, die zu der Versammlung gekommen waren, im Pfarrheim für einen gemütlichen Ausklang. Dabei kamen schon die ein oder anderen Pläne für mögliche neue Aktionen sowie Kostümvorschläge für die Karnevalsumzüge zur Sprache.