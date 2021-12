„Engagieren – sonst passiert nichts“

Sonja Frerking in der Kolpingsfamilie aktiv

Ein Leben ohne die Kolpingsfamilie? Das kann und will sich Sonja Frerking eigentlich gar nicht vorstellen, das vielfältige und besonders in Saerbeck große Angebote gehörte nun mal immer dazu: „Da bleibt man dann auch dabei“, gibt die 30-Jährige zu, die seit Mai des vergangenen Jahres Mitglied des Vorstandes ist. Als diese Anfrage kam, musste die gebürtige Saerbeckerin nicht lange nachdenken: „Natürlich mache ich das.“ Und so werden wohl noch ein paar Jahre bei Kolping dazu kommen.