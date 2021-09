Naturschutzaktion in Bertlings Haar

Saerbeck

In Bertlings Haar standen am Samstag Pflegearbeiten an. Auf Einladung von Heimatverein und Landjugend kamen zahlreiche Freiwillige. Ihr Job: Die Heidefläche „entkusseln“ und „beimpfen“, sprich: Junge Gehölze rausziehen und Blütensamen ausbringen. Die Arbeiten seien alle zwei Jahre fällig, erläuterte Dr. Peter Schwartze von der Biologischen Station Tecklenburger Land.

Von Marlies Grüter