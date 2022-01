Erneuerung der Partnerschaft

or zehn Jahren wurde der Strom-Konzessionsvertrag an das neu gegründete Gemeinschaftsunternehmen der Gemeinde Saerbeck und der Stadtwerke Lengerich (SWL) vergeben.

Bügermeister Tobias Lehberg, Bürgermeister Wilhelm Möhrke und SWL-GeschäftsführerRalf Becker (v.l.) in der Umspannanlage in Saerbeck

Vor zehn Jahren – Anfang Dezember 2011 – hat der Rat der Gemeinde Saerbeck entschieden, den Strom-Konzessionsvertrag an das neu gegründete Gemeinschaftsunternehmen der Gemeinde Saerbeck und der Stadtwerke Lengerich (SWL), die Saerbecker Ver- und Entsorgungsgesellschaft mbH (SaerVE) zu vergeben. In den vergangenen zehn Jahren wurde in Saerbeck das öffentliche Stromnetz so ertüchtigt, dass die wachsenden Anforderungen von Industrie und Haushalten erfüllt werden konnten.