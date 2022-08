Es geht nicht um den Sieg, sondern ums Miteinander

Auf die verbindende Kraft des Sports setzen die Boule-Freunde Saerbeck zwei Mal die Woche, wenn sie sich montags und donnerstags ab 15 Uhr in der Bachaue treffen. Und auch bei den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 900-jährigen Bestehen des Ortes soll ihr Sport Grenzen überwinden, auch sprachliche.

Denn beim zwanglosen Turnier, das die Boule-Freunde veranstalten, werden auch Gäste aus den Partnergemeinden Ferrières und Rietavas erwartet.

Turnier – das klingt nach hartem Wettkampf. Doch genau das soll es nicht werden, wie Berthold Heim betont. Beim Boule gehe es „nicht um Kampfsport, sondern um Geselligkeit“, sagt er. Die soll auch am Samstag, 27. August, im Mittelpunkt stehen. Ab 13 Uhr wird das Turnier in der Bachaue seinen Lauf nehmen, den ganzen Nachmittag über (etwa bis 16 Uhr) gehen die Spielerinnen und Spieler in gemischten Teams auf Punktejagd. Am Boule-Sport Interessierte sollten sich ausdrücklich eingeladen fühlen, zuzuschauen und bei Bedarf auch eine Schnupper-Runde mitzuspielen. Die Boule-Freunde sind stets offen für neue Mitglieder, Fragen beantwortet Berthold Heim,

02574/16 82.

Der idyllisch gelegene Trainings-Platz in der Bachaue wird für das internationale Aufeinandertreffen mit den Flaggen der beteiligten Nationen geschmückt. Die Spielfläche, die seit 2006 in Betrieb ist, bietet genug Platz, um mehrere Parteien parallel auszutragen. Mit einem Bürgerantrag hatten die Boule-Freunde die Sache einst auf den Weg gebracht. Der damalige Bürgermeister Wilfried Roos unterstützte das Anliegen, und so baute der Bauhof die Anlage, die den Sportlern beste Bedingungen bietet.

Im Rahmen des Turniers erhalten die internationalen Gäste Andenken, die sie an den Aufenthalt erinnern sollen. Unter anderem darf jeder Teilnehmer aus Litauen und Frankreich eine Kappe mit dem Aufdruck „Mein Herz schlägt für Saerbeck“ mit nach Hause nehmen. Die Saerbecker Filiale der Kreissparkasse unterstützt dies mit einer Spende.

„Es gibt beim Turnier keine Sieger und keine Verlierer. Es geht hier um das Miteinander“, erklärt Heim. Weil das so ist, werde man die Auslosung bewusst so gestalten, dass die Teams international gemischt werden. Auch bei den regulären wöchentlichen Terminen wird im Übrigen stets neu ausgelost, wer mit wem antritt. So soll eine Clübchen-Bildung vermieden werden. Alles ist hier gezielt auf ein harmonisches Miteinander ausgerichtet und nicht auf ein verbissenes Gegeneinander. Dazu trägt auch eine selbst auferlegte Regel bei, wie Heim erläutert: „Wir reden hier über alles, nur nicht über Politik und nicht über die Kirche.“