Falke-Nachwuchs im Sportfieber

Was war bislang das schönste Ferienerlebnis? Da müssen die 66 Kinder, die jetzt beim Falke-Ferienlager dabei waren, nicht lange überlegen: Natürlich die tolle Zeit im Zeltlager mit vielen verschiedenen sportlichen Aktivitäten, mit Schützenfest, Hochzeitsfeier und dem einzigartigen ZSDS (Zeltlager sucht den Superstar).

Ferien in der Nachbarschaft

Ihre Zelte hatten die sportlichen Kids der Altersklassen F-Jugend (2015) bis B-Jugend (2007) des SC Falke mit ihren 17 Betreuern in der Nachbarschaft aufgeschlagen: mit dem Rad gings auf nach Emsdetten zum Salvus-Stadion von Emsdetten 05. Die Zelteinteilung und natürlich die Regelkunde für ein zünftiges Lagerleben waren schnell abgearbeitet.

Für das sportliche Programm der Lagertage hatten die Betreuer ein breites Angebot vorbereitet. Die Kids – alle mit einem Extra-Lager-T-Shirt ausgestattet - hatten großen Spaß beim Basketball, Tischtennis, Brennball, Schwimmen und natürlich bei der Fußball Mini-WM. Auch Dart-Freunde kamen auf ihre Kosten. Die spritzige Wasserolympiade und das Handicap-Turnier begeisterten den Falke-Nachwuchs ebenfalls, Siegerehrungen nach den sportlichen Wettbewerben inbegriffen. Da hatte Langeweile keine Chance.

Ein besonderer Höhepunkt des Falke-Lagers war eine Fußballtrainer-Kurzschulung mit Maik Wessels vom Fußballverband Westfalen. Er zeigte den Falke-Nachwuchsfußballern, wie viel Spaß es machen kann, selbst als Trainer im Juniorenbereich aktiv zu werden und die Begeisterung für den Fußball zu teilen.

Neben den sportlichen Ambitionen stand beim Falke-Lager auch die Gemeinschaft im Vordergrund: Dazu gehörte das zünftige Lagerschützenfest genau so wie die Lagerhochzeit, das Lagerquiz, ein spannendes Chaosspiel und der ZSDS-Wettbewerb (Zeltlager sucht den Superstar).

Doch bei allem Spaß hieß es noch aufmerksam bleiben: Das am Zeltlager gehisste Falke-Banner galt es gut zu bewachen. Denn tatsächlich machten sich „Bannerklauer“ auf den Weg nach Emsdetten und schickten sich an, bei einem „Überfall“ auf das Lager die Falke-Fahne zu entwenden. Zum Glück waren die Lagerkinder auf Zack: So konnten alle „Bannerdiebe“ gefasst und das Falke-Banner verteidigt werden.