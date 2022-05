Feinster Likör aus der alten Brennerei

Das Dorf bereitet sich auf die Feier seines 900. Geburtstags vor. Der Heimatverein hat ein interessantes Veranstaltungsprogramm vorbereitet, das in die Geschichte des Dorfes führt. Außerdem gibt es ein besonderes Jubiläumsgetränk aus der alten Kornbrennerei.

Das Dorf bereitet sich auf die Feier seines 900. Geburtstags vor. „Da sind wir als Heimatverein natürlich dabei“, waren sich Vorstand und Arbeitskreis schnell einig und machten sich an die Planung. Herausgekommen ist ein interessantes Veranstaltungsprogramm, das in die Geschichte des Dorfes führt, und ein besonderes Jubiläumsgetränk aus der alten Kornbrennerei. Den edlen „900-Jahre-Tropfen“ durfte jetzt Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg in der guten Stube des Heimathauses verkosten.