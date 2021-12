Saerbecks Bodendenkmalpfleger Herbert Neise baute archäologisches Museum mit auf

180 Fundorte: Im Verlauf von mehr als 35 Jahren buddelte Saerbecks Bodendenkmalpfleger Herbert Neise Zehntausende Artefakte aus dem Boden und dokumentierte den Fund. Die besten Stücke sind in der Alten Dorfschule ausgestellt. Ein Großteil wird in Schachteln aufbewahrt (kl. Foto).

„Hier wurde ich 1972 fürs Zweite Staatsexamen geprüft“, sagt Herbert Neise und deutet auf eine Tür im Erdgeschoss der Alten Dorfschule, hinter der sich heute die Katholische Bücherei befindet. Neise war früher Lehrer an der Hauptschule, die zwischenzeitlich in dem Gebäude untergebracht war. Heute ist er Rentner, in dem alten Schulgebäude geht er aber immer noch ein aus. Sein Reich ist das Obergeschoss: In zwei Räumen befindet sich Saerbecks erstes (und einziges) archäologisches Museum. Herbert Neise hat es zusammen mit Fred Wieneke vom Kulturamt über mehr als 35 Jahre aufgebaut. „Damit nichts verloren geht“, wie er sagt.