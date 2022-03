„Gemeinsam für den weltweiten Frieden beten“

Die Friedensgebete locken auch in Saerbeck viele Menschen in die Kirchen. Am Freitag standen gemeinsamer Glauben und Hoffnung im Mittelpunkt.

Die Messdienerleiterin Marit Herkenhoff trägt einen Text zur Situation in der Ukraine vor. Gemeinsam mit der Messdienerleiterin Lea Cordes und Pastoralreferentin Anja Daut hatten sie das Friedensgebet am Freitagabend organisiert. Dieses soll nun wöchentlich stattfinden.

Die Abendsonne scheint durch die bunten Kirchenfenster. Die gesamte Kirche ist still, als eine Kinderstimme ertönt: „Keiner will sterben, ist doch klar. Wozu sind dann Kriege da?“ Bei vielen der circa 70 Saerbeckern, die am Freitagabend die St.-Georg-Pfarrkirche für das Friedensgebet aufsuchten, sorgte diese Situation für eine Gänsehaut.

Mit dem Lied „Wozu sind Kriege da?“ von Pascal Kravetz und Udo Lindenberg leitete Pastoralreferentin Anja Daut das Friedensgebet ein. Gemeinsam mit den Messdienerleiterinnen Lea Cordes und Marit Herkenhoff hatte sie dieses halbstündige Gebet organisiert.

Ein Psalm, treffende Worte der beiden Jugendlichen und berührende Lieder waren Teil des Gebets. Dieses wurde begleitet von einer spontan zusammen gekommenen Musikgruppe. „Mir hilft es, gemeinsam an die schlimme Situation in der Ukraine zu denken und gemeinsam für weltweiten Frieden zu beten“, so Anja Daut. Da viele Personen diese Ansicht zu teilen scheinen, wird das Friedensgebet wöchentlich – mindestens in der Fastenzeit – angeboten. Es findet jeden Freitag um 18 Uhr in der St.-Georg-Kirche statt.