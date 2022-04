Gestärkt aus der Pandemie heraus

Ob in der aktiven Wehr, bei dem jüngeren Nachwuchs oder in der Ehrenabteilung – das Berichten von ausgefallenen Veranstaltungen durchzog die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am Freitagabend. Klar: Zwei Jahre Pandemie liegen hinter den Kameradinnen und Kameraden. Auch klar: Dieser Zustand soll nun der Vergangenheit angehören, jetzt soll es wieder los gehen. Ebenfalls klar: Dem Zusammenhalt in der Truppe hat all das nicht geschadet.

