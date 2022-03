Erste Ukraine-Flüchtlinge in Saerbeck angekommen

In Saerbeck sind jetzt die ersten Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet sind, eingetroffen. Sie kamen bei Verwandten unter. Das Ordnungsamt hat eine Liste mit privaten Wohnraumangeboten angelegt. Zugleich bereitet sich die Gemeinde aber darauf vor, Geflüchtete in ihren Flüchtlingsunterkünften aufzunehmen.

Auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine: Auch in Saerbeck sind bereits einige Menschen angekommen. Sie wohnen bei Verwandten. Die Gemeinde bereitet sich darüber hinaus darauf vor, weitere Vertriebene in ihren Flüchtlingsunterkünften unterzubringen.

Die ersten Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine flüchten, sind in Saerbeck angekommen. Die Hilfsbereitschaft von Saerbeckerinnen und Saerbeckern ist groß, heißt es aus dem Rathaus. Dort laufen Koordination, Unterstützung und Ausbau der öffentlichen wie privaten Hilfsangebote.

Eine Mutter mit zwei erwachsenen Töchtern und einem Enkelkind hat demnach im Dorf bereits Zuflucht gefunden. Eine Saerbeckerin hat ihre Mutter aus der Ukraine aufgenommen. Im Ordnungsamt weiß man von weiteren Menschen aus dem mit Krieg überzogenen osteuropäischen Land, die zu Verwandten in Saerbeck auf dem Weg sind. Es sind Menschen, die vor dem Krieg aus einem Land fliehen, das seit Jahren in die EU strebt. Darunter zahlreiche Mütter mit Kindern, die sich von ihren Männern und Vätern trennen mussten.

Ordnungsamtsleiterin Ines Heilemann führt eine Liste mit Wohnraumangeboten, die in den vergangenen zwei Wochen immer länger geworden ist. „Viele Privatleute wollen jetzt helfen“, stellt sie fest. Mitarbeiterin Lea Cordes berichtet auf Nachfrage von mittlerweile knapp 15 Angeboten. „Manche Eigentümer sind bereit, zwei Personen aufzunehmen, manche bieten aber auch ganzen Familien ein Dach über dem Kopf.“ Grundsätzlich, sagt sie, hätten die Flüchtlinge bessere Chancen, Anschluss zu finden, wenn sie privat untergebracht werden.

Vier Fragen an Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg Foto: Die ersten Flüchtlinge aus dem Kriegsland Ukraine sind bereits in Saerbeck eingetroffen. Sie wohnen jetzt bei Verwandten. Die Gemeinde hat sich darüber hinaus auf die Aufnahme von zahlreichen Menschen in den Flüchtlingsunterkünften vorbereitet, wie Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg im Gespräch mit unserer Redakteurin Katja Niemeyer erklärt., ,Einige Geflüchtete sind bereits bei Verwandten untergekommen. Wie hat sich die Gemeinde auf die Ankunft weiterer Menschen aus der Ukraine vorbereitet?,Lehberg: Wir haben unsere Kapazitäten in den Flüchtlingsunterkünften bereits wenige Tage nach Kriegsbeginn überprüft und uns einen Überblick darüber verschafft, wie viele Menschen wir aufnehmen könnten.,Mit welchem Ergebnis?,Lehberg: Je nachdem, wie streng die Corona-Regeln eingehalten werden müssen, können wir bis zu 50 Geflüchtete unterbringen. Die Wohnungen sind von den Hausmeistern auf die Ankunft vorbereitet worden.,Wann rechnen Sie mit den ersten Flüchtlingen?,Lehberg: Jederzeit.,Damit insbesondere die geflüchteten Kinder so viel Normalität wie möglich erfahren, sollen sie ja möglichst weiter zur Schule gehen. , Lehberg: Das ist richtig. Der Schulbesuch ist wichtig, nicht nur weil für die Kinder die allgemeine Schulpflicht gilt. Bei der Sitzung des Flüchtlingsbeirates, der am Montag zusammenkommt, sind deshalb auch Vertreter der Gesamtschule und der Grundschule dabei. Auch in dieser Hinsicht können wir auf den Erfahrungen aus 2015 aufbauen, als zahlreiche Flüchtlinge vor allem aus Syrien Schutz in Deutschland suchten. ...

Zugleich bereitet sich die Gemeinde aber auch darauf vor, Menschen in den – teilweise belegten – Flüchtlingsunterkünften in der Raiffeisenstraße und am Heckenweg sowie in den diversen einzelnen Wohnungen im gesamten Gemeindegebiet ein Quartier zu geben.

Die ökumenische Flüchtlingshilfe „Willkommen in Saerbeck“, als Zusammenschluss Engagierter unter dem gemeinsamen Dach beider Kirchengemeinden im Jahr 2015 gegründet, will für Geflüchtete aus der Ukraine aktiv werden. Der Beirat für allgemeine Flüchtlingsangelegenheiten, ein Beratungsgremium für Rat und Verwaltung, kommt am kommenden Montag zusammen. Die Tafel und die Kleiderstube der Caritas bereiten sich vor.

Saerbeckern, die jetzt akut helfen wollen, rät das Ordnungsamt, dies mit Geldspenden an seriöse Hilfsorganisationen zu tun, die vor Ort in der Ukraine oder in den Nachbarländern tätig sind. Dort sind die Not und der Bedarf zurzeit am größten. Von ungezielten Sachspenden wird aktuell abgeraten. Sie sind nur dann sinnvoll, wenn Organisationen oder Gruppen mit konkretem Bedarf dazu aufrufen.

Für Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, und für Saerbecker, die ihnen helfen wollen, hat die Gemeinde auf ihrer Homepage Fragen und Antworten zusammengestellt. Mehr Details bietet der Kreis Steinfurt auf seiner Homepage.