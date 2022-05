Handtaschenraub beim Spielplatz Telgenweg

Saerbeck

Handtaschenraub beim Spielplatz am Telgenweg in Saerbeck: Wie die Polizei jetzt mitteilte, haben zwei unbekannte Männer am Montag, 9. Mai, gegen 9.40 Uhr eine 72-jährige Frau unvermittelt von hinten geschubst und aus ihrer Handtasche eine Geldbörse gegriffen.

-kn-