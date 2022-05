„Ich bin Fan vom Heiligen Geist“

Yvonne Willicks, die bekannte Haushaltsexpertin, erfolgreiche WDR-Moderatorin und Buchautorin ist am Dienstagabend nicht nur dabei, sondern direkt mittendrin. Gerne ist sie der Einladung gefolgt.

Moderatorin und Buchautorin Yvonne Willicks zu Gast in Saerbeck

Da sitzt sie also im Foyer des Pfarrheims der St. Georg-Pfarrgemeinde leger auf der Tischkante und strahlt die Besucher an: Ein kleines Gespräch hier, ein Selfie da – Yvonne Willicks, die bekannte Haushaltsexpertin, erfolgreiche WDR-Moderatorin und Buchautorin ist am Dienstagabend nicht nur dabei, sondern direkt mittendrin. Gerne ist sie der Einladung des katholischen Bildungswerkes und des Arbeitskreises Kunst-Kultur-Kirche gefolgt, sozusagen als kontrastreiches Abendprogramm zwischen zwei Drehtagen, die sie ins Münsterland geführt haben. Im Gepäck hat Yvonne Willicks ihr aktuelles Buch: „Glaube ganz einfach“.