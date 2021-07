Ihr Hauptjob: Wasser pumpen

Insgesamt 23 Saerbecker Feuerwehrleute unterstützen in den vergangenen Tagen in Erftstadt-Blessem. Ihre Hauptaufgabe: Wasser pumpen.

Die Bilder des Hochwasser-Unglücks in NRW gehen derzeit um die Welt. Der kleine Ort Erft­stadt-Blessem, ein Stadtteil von Erftstadt im Rhein-Erft-Kreis, hat so traurige Berühmtheit erlangt. Vor zwei Wochen trat hier die Erft über die Ufer und begrub so eine ganze Siedlung unter sich. Seit der Flutkatastrophe sind zahlreiche Helfer vor Ort, auch die Feuerwehr Saerbeck war mit freiwilligen Einsatzkräften in Erft­stadt-Blessem im Einsatz.