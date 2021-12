Ist Kunstrasen alternativlos?

Überwiegen die Vorteile eines Kunstrasenplatzes für den SC Falke tatsächlich so deutlich, dass er alternativ los? Die UWG hat weiterhin Zweifel und verweist auf ökologische Vorteil von Rasen.

Mit dem Wegfall von Platz 4 (er fällt in den Bereich des Neubaugebietes Alter Reiterhof) ist der SC Falke auf einen Kunstrasenplatz angewiesen, weil dieser ganzjährig bespielbar ist. In der Ratssitzung am vergangenen Donnerstagabend stand das Thema erneut auf der Tagesordnung.