Jobmesse: Flügel für die Karriere

An diesem Wochenende (20. und 21. November) feiert die Jobmesse Münster|Osnabrück ihre Premiere in einer spannenden Location: dem Terminal des Flughafen Münster/Osnabrück (FMO). Frei nach dem Motto „Der Karriere Flügel geben“ präsentieren sich hier über 60 Aussteller aus allen Branchen. Unternehmen und Institutionen haben an zwei Messetagen die Gelegenheit, sich potenziellen Bewerbern als Arbeitgeber zu präsentieren. Auch Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen machen auf sich und ihre Angebote aufmerksam. Darüber hinaus wird vor Ort ein Programm aus Vorträgen, Bewerbungs-Checks, Fotoservice und vielem mehr geboten.

Die Jobmesse hat am Samstag, 20. November, von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag, 21. November, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Vor Ort gilt die 3G-Regel. Als Testnachweis gilt auch ein Schülerausweis. Eine (Vorab)-Registrierung ist nicht notwendig.