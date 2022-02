Jubiläumsfeier sucht Bühnenakteure

Etliche Vereine, Verbände, Gruppen und Einzelpersonen haben bereits angekündigt, auf den Podesten einen Beitrag zum Programm zu liefern.

Einige Zeitblöcke sind noch frei. Zu keiner falschen Bescheidenheit ruft das Organisationsteam der Jubiläumsfeier auf. Die Möglichkeit, bei einem solchen runden Geburtstag mitzumachen, kommt so bald nicht wieder. Ganz im Fokus der Festvorbereitungen sind die Leitgedanken, dass es ein Fest von Bürgern für Bürgern werden soll und es ganz viel Raum zum Treffen, Kennenlernen und Austauschen bieten soll.

Da würde es gut hineinpassen, wenn sich Saerbeckerinnen und Saerbecker auch auf den Bühnen präsentieren.

Die Bühnen stehen ganztägig zur Verfügung. Die Technik wird im normalen Umfang gestellt und betreut. An dem Ende ist also für Auftrittswillige kaum etwas zu tun. Der Raum für die gute Idee, die schöne Show oder die leisen Töne, für große Auftritte oder kleine Kostproben, vielleicht aus dem Spektrum des Vereinsangebots ist da.

Das ist der aktuelle Stand:

zwei Bühnen, eine zentrale und große auf dem Dorfplatz und eine kleinere auf der Marktstraße;

Auftakt am Freitagabend, 26. August mit einer Party für junge Leute und einem musikalischen Warm-up auf der Marktstraße; Auftaktveranstaltung BM

am Samstag, 27. August, vormittags der offizielle Festakt in der Bürgerscheune, anschließend auf dem Dorfplatz buntes Bühnenprogramm und Familientag, am Abend Open-air-Party mit Musik; kulinarische Angebote und abends Musik in der Marktstraße.

am Sonntag, 28. August, vormittags Festgottesdienst, im Anschluss Frühschoppen-Konzert und großer Familiennachmittag im ganzen Dorf; nachmittags Kulinarisches und Musikprogramm in der Marktstraße.

Das aktuelle Konzept soll laut Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg, „ein Rahmen sein, kein Korsett“. Den Ideen seien keine Grenzen gesetzt. Möglich seien zum Beispiel Beiträge zum Bühnenprogramm, Angebote für den Familientag, ein Bürgerfrühstück, musikalische Auftritte oder Präsentationen. Für die vorgeschaltete Veranstaltungsreihe reiche die Spannweite von Kunst und Kultur über Dokumentationen, Lesungen und Musik bis zu Ausstellungen und mehr.

„Es wäre schön, wenn das Dorf-Jubiläum Menschen in Saerbeck zusammenbringt, Gelegenheit zum Kennenlernen und Austauschen bietet“, sagte Tobias Lehberg. Eine besondere Rolle sollen auch die Partnerschaftsvereine Ferrieres (Frankreich) und Rietavas (Litauen) spielen.

Laufend aktualisierte Informationen über den Planungsstand finden sich auf der Homepage der Gemeinde Saerbeck in der Rubrik „Leben und Wohnen“ unter dem Punkt „Saerbecker Sichtweisen“. Wer Ideen oder Fragen zum Bühnenprogramm hat, kann sich im Rathaus an Anja Schulting wenden (E-Mail: anja-schulting@saerbeck.de, 02574/ 89503).