Kaiserwetter – mehr geht nicht

Schöne Puppen gab es an diesem Stand.

Am Wochenende war in Saerbeck viel Zeit für einen gemütlichen Bummel über den Adventsmarkt. Am späten Freitagnachmittag freuten sich die Jüngsten über einen gemütlichen Laternenumzug vom Rathaus bis zur Kirche. Dort wurden sie von Pastoralreferentin Anja Daut erwartet, die passend zu den Laternenliedern ein Sternenmärchen vorlas.